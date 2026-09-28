Konya'da Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü için yeni hizmet binasının temelleri atıldı

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Konya'da İçişleri Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Meram Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleşitirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, tören alanında yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasının emniyet teşkilatının gücüne güç katacağını söyledi.

Akın, bir şehrin gelişmesi ve kalkınmasının huzur ve güven ortamıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenlik sadece huzur ve asayişin sağlanmasından ibaret değildir. Aynı zamanda yatırımın, üretimin, kardeşliğin ve huzurlu geleceğin de teminatıdır. Konya'mız tarihimiz boyunca birliğin, beraberliğin, dirilik ve düzenin merkezi olmuştur. Yeni hizmet binası, vatanadşın polise olan güvenini ve kararlılığın en somut göstergesidir. Şehrimizin nufüs yoğunluğu göz önüne alınıarak tasarlanan bu eser, emniyet mensuplarımızın daha geniş imkanlarla ve daha uygun şartlarda görev yapmasını sağlayacaktır."

Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da güvenlik hizmetlerinin etkin, hızlı ve kaliteli biçimde yerine getirilebilmesi için çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern çalışma alanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay da Fetih Caddesi'nden başlayıp Ahmet Özcan, Çeçenistan ve Gazze caddeleri ile devam ederek Çevre Yolu'na uzanacak tramvay hattı üzerinde uzun süredir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin kamu yatırımları açısından önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana "Meram, kamu yatırımlarında altın çağını yaşıyor" anlayışını vurguladıklarını anlatan Kavuş,

"Eğitim, sağlık ve emniyet alanlarında ihtiyaç duyulan yatırımlara imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam ediyoruz. Şehirlerimizin gelişmesinde kurumlar arasındaki iş birliği ve ortak aklın önemine dikat ediyoruz. Ortak akıl ve iş birliğinin ilçeye ve şehre çok kıymetli eserler kazandırıyor, aynı anlayışla Meram ve Konya'ya değer katmayı sürdürüyoruz."

Temel atma törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA