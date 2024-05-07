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Konya'da Lise Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki lise öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarla 20 kuş evi aldı ve doğadaki ağaçlara astı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde lise öğrencileri, yaptıkları kuş yuvalarını doğadaki ağaçlara astı.

Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıkları ile 20 kuş evi aldı.

Öğrenciler, kuş evlerini Akçapınar mesire alanındaki ağaçlara astı.

Okulun edebiyat öğretmeni Ayhan Özçelik, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin doğayı ve kuş türlerini korumayı amaçlayan bu davranışları örnek oldu. Yuvalara yerleşen kuşlar burada güvenle barınabilecek. Öğrencilerimizi bu hassasiyeti için kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Bozkır Konya Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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