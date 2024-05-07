Konya'da Lise Öğrencileri Kuş Yuvaları Yaptı

Konya'nın Bozkır ilçesinde lise öğrencileri, yaptıkları kuş yuvalarını doğadaki ağaçlara astı.

Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında biriktirdikleri harçlıkları ile 20 kuş evi aldı.

Öğrenciler, kuş evlerini Akçapınar mesire alanındaki ağaçlara astı.

Okulun edebiyat öğretmeni Ayhan Özçelik, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin doğayı ve kuş türlerini korumayı amaçlayan bu davranışları örnek oldu. Yuvalara yerleşen kuşlar burada güvenle barınabilecek. Öğrencilerimizi bu hassasiyeti için kutluyorum." ifadesini kullandı.