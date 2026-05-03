Haberler

Konya'da kuyumcuyu soyup kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kapalı olan kuyumcu dükkanına girip 12 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheliden 2'si kaçarken yakalandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kapalı olan kuyumcu dükkanına girip 12 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheliden 2'si kaçarken yakalandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne 2 motosikletle gelen 4 kasklı şüpheli, yanlarında getirdikleri kumanda düzeneğiyle iş yerinin kapısını açtı.

Şüpheliler kısa sürede piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaçış sırasında Yunus Emre Meydanı civarında motosikletle kaza yapan şahısların çaldıkları altınların bir kısmı yola saçıldı. Buna rağmen kaçmayı sürdüren şüphelilerden 2'si, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Adana yolu üzerinde yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte gözaltına alındı.

Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikletlerin de çalıntı olduğu tespit edildi, çalınan altınlar ise iş yeri sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umay
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

Otel odasında basılan CHP'li başkan partisinden ihraç edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu hayatını kaybetti

9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında bir acı haber daha
Kozmetik devi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev firma 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Amed'in şampiyonluk paylaşımı iki şehri karşı karşıya getirdi

73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü

Aile faciası! 73 yaşındaki baba, suç makinesi oğlunu öldürdü
Burger King Tarabya şubesinde 'ayrımcılık' iddiası! Tepki yağıyor

Fast food devi insanlık sınavında çakıldı! Boykot çağrıları başladı
Schalke 04, Kenan Karaman'ın attığı golle Bundesliga'ya yükseldi

Milli yıldızımızın attığı golle bitime 2 hafta kala şampiyon oldular