Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yaban hayvanları için yiyecek bulmanın zorlaşması nedeniyle bir kurt sürüsü, Belceağaç Mahallesi'ne indi. Sürünün geçtiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kurt sürüsü güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beyaza bürünen doğada yaban hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Belceağaç Mahallesi'ne kurt sürüsü indi.

Sürünün sabaha karşı mahalleden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürü daha sonra gözden kayboldu.

