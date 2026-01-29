Haberler

Konya'da husumetlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası istemi

Konya'da İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana gelen kavgada Rıza K, husumetlisi Selçuk Ö'yi tüfekle öldürdü, Zeynel K'yi ise bıçakla yaraladı. Sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya'da bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İçeri Çumra Mahallesi'nde kız meselesinde çıkan kavgada, Rıza K'nin tüfekle Selçuk Ö'yü öldürdükten sonra Zeynel K'yi de bıçakla yaraladığı yer aldı.

Olayın ardından tutuklu sanık Rıza K'nin suç aletleriyle Elif Y'nin evine kaçtığı belirtilen iddianamede, "Elif Y'nin, sanığın kıyafetlerini yıkadığı ve yeni kıyafetler için ailesinden para istediği, sanığın, parayı ve kıyafetleri almak için Halil G. ve babasıyla buluştuğu, aracında sakladığı tüfek ve bıçağı Halil G'ye verdikten sonra kolluk kuvvetlerince yakalandığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Rıza K'ye "kasten öldürme"den müebbet hapis cezası, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası, Mehmet K'ye iki kez 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası, Halil G. ve Elif Y'ye ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025'te, husumetlisi Selçuk Ö'yü silahla öldürüp Zeynel K'yi de bıçakla yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Rıza K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

