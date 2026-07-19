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Kekik toplama çıktı, kayalıklardan düştü

Kekik toplama çıktı, kayalıklardan düştü
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Seydişehir ilçesinde kekik toplamak için gittiği dağlık alanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Mustafa Karasoy (61) yaralandı. UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan Karasoy, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde dağlık alana kekik toplamaya giden Mustafa Karasoy (61), kayalıklardan düşüp yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Seydişehir ilçesi Madenli mevkisinde meydana geldi. Mustafa Karasoy, yayladaki evinden çıkıp, kekik toplamak için dağlık alana gitti. Burada dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Karasoy, yaralandı. İhbarla bölgeye UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karasoy'u bir süre sedyede taşıdı. Karasoy, daha sonra ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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