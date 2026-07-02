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Kekik toplamaya çıktığı dağda cansız bedeni bulundu

Kekik toplamaya çıktığı dağda cansız bedeni bulundu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kekik toplamak için dağlık alana giden Ali Osman Erben (68), kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulundu.

KONYA'da kekik toplamak için dağlık alana gittikten sonra haber alınamayan Ali Osman Erben'in (68), cansız bedeni bulundu.

Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde oturan Ali Osman Erben, salı günü sabah saatlerinde dağlık alana kekik toplamaya gitti. Erben'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erben'in cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ali Osman Erben'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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