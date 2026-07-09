Konya'da kayıp olarak kadın bulundu
Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 57 yaşındaki Leyla Samur, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Düşler Şelalesi yakınındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Samur hastaneye kaldırılırken, ailesi ekiplere teşekkür etti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Leyla Samur (57), bulundu.
Samur'dan haber alamayan yakınları, 6 Temmuz'da durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda Samur, Atakent Mahallesi'ndeki Düşler Şelalesi üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Samur, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ailesi ve yakınları da arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bayram Uygun