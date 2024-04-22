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Konya'da Kamyonet Kanala Düştü, Bir Kişi Yaralandı

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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet kanala düştü ve bir kişi yaralandı. Yaralı, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kamyonetin kanala düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Deniz K. yönetimindeki 42 ANE 038 plakalı kamyonet, Yalıhüyük- Seydişehir kara yolu 3. kilometresinde aynı istikametteki Ali B. idaresindeki 42 RJ 222 plakalı yolcu otobüsünü sollarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonette bulunan İsmail B. yaralandı. Yaralı kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Yalıhüyük trafik Konya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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