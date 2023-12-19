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Konya'da inşaat kazası: Kepçe operatörü hastaneye kaldırıldı

19 Aralık 2023 16:59 Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir inşaatın çevre duvarının çökmesi sonucu devrilen kepçenin altında kalan operatör hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan kepçe operatörü, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.