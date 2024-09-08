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Konya'da İlkokul Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Desteği

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Konya Karatay Belediyesi, ilkokula başlayan çocuklar için çanta ve kırtasiye desteği sağladı. Yaklaşık 10 bin öğrenciye dağıtılan çanta ve kırtasiye malzemeleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlandı. Bu destek, hem çocukları hem de velileri sevindirdi.

Konya'da Karatay Belediyesince ilkokula başlayan çocuklar için çanta ve kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Karatay Belediyesinin ilçede 2019'dan bu yana sürdürdüğü eğitim yardımları bu yılda devam etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler için hazırlanan okul çantası ve kırtasiye malzemeleri sıralara bırakıldı.

Yaklaşık 10 bin öğrenciye verilen okul çantası ve eğitim setinde, beslenme çantası, kalemlik, güzel yazı defteri, abaküs, sayı çubukları, boyama kitabı, 12'li kuru boya, 12'li pastel boya, kalemtıraş, silgi, kurşun kalem ve kırmızı kalem yer alıyor.

Dağıtımın yapıldığı kurumlardan Koyunoğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Biçer, okula başlayacak öğrencilerin ihtiyaçlarının sıralarında hazır olduğunu söyledi.

Belediyenin her yıl yaptığı bu desteğin başta çocuklar olmak üzere velilerini de sevindirdiğine işaret eden Biçer, "Öğrencilerimizin ihtiyacı olan temel kırtasiye malzemelerinin kaliteli olacak şekilde temin edilmiş. Velilerin maddi külfetini de azaltıyor. Yerinde bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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