Konya'da ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi

Güncelleme:
Konya'da "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında, okuma yazmayı öğrendikten sonra Mehmetçiğe mektup yazan öğrencilere askerlerden cevap geldi.

Milli Savunma ile Milli Eğitim bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Konya'daki Kozanlı İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı.

Askerlerin cevap mektupları da Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli personel tarafından öğrencilere getirildi. Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Özgür Kılıçarslan ve askeri personel, kendilerini Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılayan öğrencilerle ilgilendi, sohbet etti.

İsim isim kendileri için yazılan mektupları alan öğrenciler, Mehmetçikten gelen cevapları mutlulukla okudu.

Sınıf öğretmeni Sema Akkaya Tetik, AA muhabirine, öğrencileriyle aynı mutluluğu paylaştığını söyledi.

Öğrencilerinin bu yıl okuma yazma öğrendiğini anlatan Tetik, şöyle konuştu:

"İlk Mektubum Mehmetçiğe projesiyle çocuklar Mehmetçiğe mektup yazdı. Sonrasında biz Konya'ya gittik, hava üssünü ziyaret ettik ve uçuş gösterilerini izledik. Çocuklar çok mutlu oldu. Böylece daha da yakından tanımış oldular aslında kimlere mektup yazdıklarını. Onlara mektup yazılacağını söylediğimde çok heyecanla bekliyorlardı, 'Biz onlara mektup yazdık, onlar da bize mektup yazacaklar.' diye ve şu an mektupları aldılar. Duygulandılar. Çok mutlu oldular."

Kaynak: AA / Melike Keskin
