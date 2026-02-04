Haberler

Bazı ilaç firmalarının tercih edilip, çıkar sağlandığı iddiası: 5'i doktor, 10 gözaltı

Bazı ilaç firmalarının tercih edilip, çıkar sağlandığı iddiası: 5'i doktor, 10 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da bazı ilaç firmalarının tercih edilmesi sonucu çıkar sağlayan 5 doktor ve 5 ilaç mümessili gözaltına alındı. Operasyon, birkaç şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

KONYA'da bazı ilaç firmalarının tercih edilip çıkar sağladıkları iddia edilen 5 doktor ve 5 ilaç mümessili gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ereğli Devlet Hastanesi'nde görevli 5 doktor ile 5 ilaç mümessilinin, belirli ilaç firmalarının tercih edilmesiyle ilgili çıkar sağladıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i doktor, 5'i ilaç mümessili olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; "2025 yılı Mart ayında Müdürlüğümüzce ivedilikle 'idari soruşturma' başlatılmış ve gerekli işlemler tesis edilmiştir. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ereğli Devlet Hastanesi ve Mardin ilinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ilgili hekimler gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar

Ankara'da düşen uçağın ses kayıtları çözüldü! İşte ilk bulgu
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi 'After the Ayatollah' kapağıyla çıktı

Time yine mesaj peşinde! Düştükleri not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"