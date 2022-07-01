Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Konya-Karapınar kara yolunun 3'üncü kilometresinde, Faruk Atıcı (68) idaresindeki 46 KG 876 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Ali Üzüm (32) yönetimindeki 06 BY 5122 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Faruk Atıcı, eşi Ulviye Atıcı (68), Fahrettin Selçuk Atıcı (39), Yiğit Eren Atıcı (4) ile diğer sürücü Muhammet Ali Üzüm yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı. AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.