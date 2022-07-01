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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya-Karapınar kara yolunun 3'üncü kilometresinde, Faruk Atıcı (68) idaresindeki 46 KG 876 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammet Ali Üzüm (32) yönetimindeki 06 BY 5122 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Faruk Atıcı, eşi Ulviye Atıcı (68), Fahrettin Selçuk Atıcı (39), Yiğit Eren Atıcı (4) ile diğer sürücü Muhammet Ali Üzüm yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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