Konya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Celalettin E. (31) bıçakla, Mevlüt U. da, tüfekle bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Celalettin E. bıçakla bacağından, karşı gruptaki Mevlüt U. da tüfekle bacağından yaralandı. Yaralılardan Celalletin E., kanlar içinde koşarak yan sokaktaki bir kafeye sığındı. Peşinden gelen kişiler de Celattin E.'nin kafeye sığındığını görünce, koşarak oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.