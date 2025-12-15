Haberler

Konya'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Celalettin E. bıçakla, Mevlüt U. ise tüfekle yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Celalettin E. (31) bıçakla, Mevlüt U. da, tüfekle bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Araklı Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Celalettin E. bıçakla bacağından, karşı gruptaki Mevlüt U. da tüfekle bacağından yaralandı. Yaralılardan Celalletin E., kanlar içinde koşarak yan sokaktaki bir kafeye sığındı. Peşinden gelen kişiler de Celattin E.'nin kafeye sığındığını görünce, koşarak oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
