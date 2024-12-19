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Konya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Sürücü Yaralandı

Konya'da İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Sürücü Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 sürücü yaralandı. Kazalarda, etkili olan sis nedeniyle araçlar birbirine çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki farklı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Konya-Ankara kara yolunda etkili olan sis nedeniyle, Ömeranlı Kavşağında 06 EAA 870 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.

Ankara Caddesi Öğretmenevleri Kavşağı'nda ise hafif ticari araca, otomobil arkadan çarptı.

İki kazada yaralanan otomobil sürücüleri, Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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