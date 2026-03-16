Konya'da huzurevi sakinleri yardımlarını Gazzeli aileye bağışladı

Konya'da huzurevi sakinleri aralarında topladığı yardımı Gazzeli aileye bağışladı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde kalan yaşlıların kendi aralarında topladıkları yardımın kentte yaşayan Gazzeli bir aileye ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, huzurevi sakinlerinin örnek davranışının iyiliğin ve merhametin yaşla ölçülemeyeceğini gösterdiğini kaydetti.

Topal, yapılan yardımın toplumsal dayanışma açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
