Konya'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan İbrahim Kolcu hayatını kaybetti. Şüpheli S.G. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.G., yanındaki bıçakla İbrahim Kolcu'yu ağır yaraladı. Olayda yaralanan İbrahim Kolcu hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi S.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel