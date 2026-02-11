Seydişer'de hükümlülere yönelik arıcılık kursu
Seydişehir'de hükümlüler için düzenlenen arıcılık kursu ile bireylerin topluma kazandırılması ve üretken bireyler olarak istihdama katılmaları hedefleniyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hükümlülere yönelik arıcılık kursu açıldı.
Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kursta, arı yetiştiriciliği alanında çeşitli eğitimler verilecek.
Kursla bireylerin suçtan uzaklaşarak topluma yeniden kazandırılması ve üretken bireyler olarak istihdama katılmalarının hedeflendiği belirtildi.
