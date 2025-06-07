Konya'da Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı: 5 Yaralı
Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Kurtbasan Yaylası yakınlarında, İ.G. yönetimindeki 34 NGJ 814 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel