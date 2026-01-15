Haberler

Konya'da "Güçlü Aileler için Yaşam Becerileri" konferansı düzenlendi

Aile Kurma Eğitme ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirme amacı vurgulandı.

Konya'da, Aile Kurma Eğitme ve Yaşatma Derneği (AKEYDER) tarafından "Güçlü Aileler için Yaşam Becerileri" konferansı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Aile Mektebi ile Aydınlık Nesillere" projesi kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

AKEYDER Başkanı Levent Babayiğit, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, çocukların birer emanet bilinciyle geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.

Dernek bünyesinde 80 sınıfta, her yaştan 2 binin üzerinde öğrenciyle akademik ve manevi gelişimi birlikte desteklediklerini ifade eden Babayiğit, amaçlarının, değerlerine bağlı, sorumluluk sahibi, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Babayiğit, çocukların özgüven kazandığını ve sorumluluk bilinci edindiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Programda klinik psikolog Muhammed Emin Huca da "Güçlü Aileler İçin Yaşam Becerileri" başlıklı sunum yaptı.

Etkinlik, öğrencilerin sahne gösterileri ve hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
