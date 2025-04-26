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Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Düzensiz göçmenlerle birlikte gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Konya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, durdurulan araçta yabancı uyruklu 2 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısını gözaltına aldı.

Emniyete götürülen göçmen kaçakçısının çok sayıda suç kaydının bulunduğu, düzensiz göçmenlerden birinin de kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hükümlü cezaevine gönderilirken, yaşı küçük diğer düzensiz göçmen Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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