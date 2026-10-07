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Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşünde İsrail'in saldırıları protesto edildi

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Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşünde İsrail'in saldırıları protesto edildi
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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılar, Konya'da STK Platformu öncülüğünde protesto edildi. Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, konuşmasında Netanyahu'nun BM kürsüsüne çıkarılmasını 'küresel utanç vesikası' olarak niteledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, Konya'da protesto edildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde Kılıçarslan Kent Meydanı'nda biraraya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösterdi.

Alaaddin Bulvarı'ndan Gedavet Parkı'na yürüyen vatandaşlar, " Gazze'de siyonist vahşete sessiz kalmak insanlık suçudur", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmadığını, Batı Şeria'da da benzer bir tablonun yaşanabileceğini söyledi.

İsrail saldırılarının bölgeyi ateşe attığını belirten Ceylan, uluslararası topluma tepki gösterdi.

Ceylan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkmasını eleştirerek, "Bu soykırımın bir numaralı faili Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıkarılması küresel bir utanç vesikasıdır." dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösterilere değinen Ceylan, Filistin davasına destek veren halklara teşekkür etti.

Ceylan, soykırımı meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdüğü küresel sermaye ve uluslararası şirketlerin tutumunu da kınadı.

Kaynak: AA
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