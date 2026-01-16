Konya'da gazi kızı karne sevinci yaşadı

Konya'da gazi uzman çavuş Uğur Başoğlu'nun kızı Hümanur, ilk karnesini almanın sevincini yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ziyarette Başoğlu'na karnesini Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal verdi.

Ziyaretin ardından Topal, çocukların gözlerindeki mutluluk ve umutla yarınlara olan inancın bir kez daha pekiştirildiğini söyledi.

Gazi ve şehit ailelerinin evlatlarının her zaman yanında olunduğunu belirten Topal, çocuklara eğitim hayatlarında başarı diledi.