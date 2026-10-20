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Konya'da galerici gencin ölümünde savcılık 1 sanığa müebbet, 9 sanığa hapis istedi

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Konya Selçuklu'da galericilik yapan gencin öldürülmesine ilişkin davada savcılık bir sanığa müebbet, 9 sanığa kasten öldürmeye yardımdan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi. Mahkeme tutuklu sanıkların halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde galericilik yapan gencin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan biri hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, 9 sanık hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim K. ve Süleyman K. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaada, maktul Muhammet Paytar (24) ile İbrahim K. arasında borç sorunu olduğu, olay günü bu nedenle tartışma yaşandığı ifade edildi.

Sanıkların olay öncesi ve sonrası görüşmelerinden, kamera kayıtlarından fikir ve eylem birliği içinde olduklarının anlaşıldığı, Süleyman K'nin maktulü silahla vurarak "kasten öldürme" suçunu işlediği, meşru savunma ve haksız tahrik şartlarının oluşmadığı belirtildi.

Süleyman K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, İbrahim K, Mehmet D, Kubilay Can B, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O. ve Hakkı Görkem O'nun "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Süleyman K, İbrahim K. ve Mehmet D'nin "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca sanıklar Hande I'nın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, Ebru K'nin "yalan tanıklık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme heyeti, avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verip, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesinde galericilik yapan Muhammet Paytar, 21 Kasım 2024'te iş yerine gelen Süleyman K. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin 10 kişi gözaltına alınmış, Süleyman K. ve İbrahim K. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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