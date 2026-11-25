Konya'da fuhuş için çağırdıkları kişileri darbedip gasbeden 11 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Konya'da fuhuş için çağırdıkları kişileri darbettikten sonra paralarını gasbettikleri öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti ve şantaj suçlarına da karıştıkları iddia edilen zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, fuhuş için çağırdığı kişileri darbettikten sonra paralarını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.
Uyuşturucu ticareti ve şantaj suçuna da karıştıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA