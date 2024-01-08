Konya'da FETÖ/PDY Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli, Ankara, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kütahya'da yapılan baskınlarda 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.