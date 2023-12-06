Haberler ›› Güncel ›› Konya'da Fabrika Arıtma Havuzunda Öğrenci Hayatını Kaybetti

Konya'da Fabrika Arıtma Havuzunda Öğrenci Hayatını Kaybetti

6 Aralık 2023 19:48 Son Güncelleme: 19:50 Abone Ol

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın arıtma havuzuna düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi. Ulaş Dumlu (17), stajyer olarak çalıştığı elektrik firması adına gittiği fabrikada, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek arıtma havuzuna düştü. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Dumlu'yu havuzdan çıkardı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Dumlu, kurtarılamadı.