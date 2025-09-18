Konya'da Evde Yangın: 71 Yaşındaki Kadın Tüm Eşyalarını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler Mahallesi Akşemsettin Sokak'taki iki katlı binanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Evde yalnız yaşayan İmmihan Cücün (71), yanan evini gözyaşlarıyla izledi.

Aile sağlığı merkezine gitmek için evden çıktığını belirten Cücün, "Evin yanıyor diye haber geldi. İçerde kimse yoktu. Sadece ben vardım, ben de dışarıdaydım. Her şeyim gitti. Bütün eşyalarım yandı. Alt katta yaşayan yoktu." diye konuştu.