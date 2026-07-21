Konya'da evde çıkan yangında baba ile 6 çocuğu dumandan etkilendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ile 6 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kızılcalar Mahallesi 153385 Sokak'taki iki katlı binada ikamet eden Suriye uyruklu ailenin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören ve evdeki çocukların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yandan da kilitli kapıyı açarak evde mahsur kalan 6 çocuğu kurtardı.

Dumandan etkilenen baba ile çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.??????