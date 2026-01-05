Haberler

Konya'da "kredi kartı" tartışmasında eşini öldüren sanık hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da kredi kartını kullanıma kapattığı eşiyle tartışan sanık, boğuşma sırasında eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Mahkeme, çocuğun dinlenmesi için bir sonraki duruşmayı erteledi.

Konya'da alışveriş için dışarı çıkmak üzere olan eşiyle kredi kartını kullanıma kapattığı için tartışıp, bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İzzet Ö. ile maktul Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık İzzet Ö, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdü.

İstanbul'da 7 yıl yaşadıklarını ve bu süreçte maddi zorluklar yaşadıklarını anlatan İzzet Ö, şunları kaydetti:

"Maddi zorluklar yaşadığımız için kavgalar etmeye başladık. Konya'ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz daha da arttı. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera koyacağımı söyledim. Eşim abisinin geldiğini söyledi. Ben abisinin gelmesini istemediğim için kavga etmeye başladık. Bu sırada beni telefon kaydına aldığını görünce telefonu aldım. Mutfaktaki bıçakla telefona zarar verdim. Bu sırada eşim bağırıp telefonu almak istiyordu. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle boğuşmaya ve kavga etmeye başladık. Boğuşma sırasında eşim 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir anda her şey bitsin istedim ve eşimi bıçakladım. Sonra 112'yi aradım. Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim."

Maktulün abisi Kazım Çamurcu, kardeşiyle geçimsizlikleri konusunda her gün görüntülü konuştuklarını belirterek, "Konuşmamızda elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Sanıktan şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, maktul ve sanığın olay anında evde bulunan 11 yaşındaki çocukları Ali Eşref Ö.'nün bir sonraki duruşmada dinlenmesi için hazır bulundurulmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzzet Ö. (42), merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi'ndeki evde, geçen yıl 25 Mayıs'ta tartıştığı eşi Nurhan Ö.'yü (41) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

İddianamede, olay günü sanığın, çocuğuyla alışverişe gitmeye hazırlanan eşi Nurhan Ö.'ye kredi kartını kullanıma kapattığını bildirmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Grönland yanıtı

Trump'ın açık açık işgal etmek istediği ülkeden çok sert yanıt
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti