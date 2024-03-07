20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi
Konya'da ahırdaki süt sağma makinesini çalıştıran 20 yaşındaki Sebahattin Gözlüdağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir kişi, inekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
ELEKTRİK KAÇAĞI NEDENİYLE AKIMA KAPILDI
İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi. Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.