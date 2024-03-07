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20 yaşındaki genç inekleri sağmak isterken elektrik akımına kapılarak can verdi

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Konya'da ahırdaki süt sağma makinesini çalıştıran 20 yaşındaki Sebahattin Gözlüdağ elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir kişi, inekleri sağmak için girdiği ahırda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİK KAÇAĞI NEDENİYLE AKIMA KAPILDI

İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi. Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

ölümü yok yere tedbirsizlik getirmiş üzüntü verici bir durum halkımız iş ve ev kazalarına çok duyarsız bu ne ilk ne son olacak ben cam kırığı bile osa çöpe sağlam bir teneke kutuya koyup etiket yapıştırıp üzeriede cam kırığı var diye yazıp atıyorum çöplerin etrafında ve çöplerde bulunan cam kırıkları elektirikte olduğu gibi ölüme kadar gidecek kazalara neden olur çevremdeki bazı okulların sürgülü kapıları devrilip ölüme neden olacak şekilde çok hatalı yapılmış

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