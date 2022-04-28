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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DOĞANHİSAR, KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Acar (64) yönetimindeki 42 D 5105 plakalı traktör, Yazır Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekipleri, traktörün altında kalan Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acar'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Savaş Güler - Güncel

İbrahim Acar, Doğanhisar, Traktör, Konya, Güncel, Haberler

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