Konya'da devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı.
Mehmet A.K. idaresindeki 06 BNC 275 plakalı otomobil, Bahadırlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Yasin K.(16) ve kardeşi Yunus K. (14) ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA