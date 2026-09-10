Haberler

Konya'da devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı

Konya'da devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı.

Mehmet A.K. idaresindeki 06 BNC 275 plakalı otomobil, Bahadırlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki Yasin K.(16) ve kardeşi Yunus K. (14) ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Süleymancılar dosyası o ülkeye uzandı! Türkiye'den kritik hamle
Norveç Başbakanı Store: Zelenskiy'i taşıyan uçak İHA tarafından neredeyse vuruluyordu

Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi

Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada

Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke etti
Okan Buruk'un hakem isyanını sordular! Sporting hocasından çok konuşulacak yanıt

Söyledikleri Galatasaraylıları çileden çıkardı
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle