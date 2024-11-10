Konya'da Devrilen Kamyonda Şoför Hayatını Kaybetti
Konya'da devrilen bir kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Akbulut'un cenazesi Karkın Mahallesi'nde defnedilecek.
KAZA KAMERADA
Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun virajı döndüğü sırada devrildiği görüldü.
Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA