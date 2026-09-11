Konya’da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 5 katlı bina tahliye edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 10 daireden oluşan 5 katlı bina, tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Kulu Belediyesi ekiplerince, Alparslan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada, şikayet üzerine inceleme başlatıldı.

Binanın ana taşıyıcı kolonlarından birinin 2025 yılında meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremde tahrip olduğu ve demirlerinin eğildiği belirlendi.

Binada 6 dairenin gurbetçi vatandaşlara ait olduğu ve boş olduğu öğrenilirken, içerisinde ikamet eden 4 daire boşaltılarak güvenlik için şeridi çekildi.

Kaynak: AA