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Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü

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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir demir döküm fabrikasında döküm ocağında patlama meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Fabrikada hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

KONYA'da demir döküm fabrikasındaki döküm ocağında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir döküm fabrikasında bulunan döküm ocağında saat 15.00 sıralarında patlama oldu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın, Konya Organize Sanayi itfaiyesi tarafından kısa sürede söndürüldü. Patlamada yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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