Konya'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tartışma sonucunda darbedilen R.Ö, hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Y, tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zanlı B.Y, Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında 13 Şubat'ta tartıştığı R.Ö'yü darbetti.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ö, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan B.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
