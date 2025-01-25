Konya'da Çöken Binadan Bir Kişi Daha Sağ Olarak Kurtarıldı
Konya'nın Selçuk Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 7 saatlik çalışmalar sonucunda üçüncü kişi sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.
Konya'da çöken binanın enkazından 1 kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel