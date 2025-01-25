Üye Girişi
Haberler
Konya'da çöken 3 katlı binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Saatler sonra güzel haber! Enkazdan böyle çıkarıldılar
Konya'da çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia

Çöken binanın zemin katındaki balıkçı ile ilgili korkunç iddia
Facia adeta 'geliyorum' demiş! Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler

Çöken binadan kurtulanlardan dehşete düşüren sözler
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Konya'da Çöken Binadan Bir Kişi Daha Sağ Olarak Kurtarıldı

Konya'da Çöken Binadan Bir Kişi Daha Sağ Olarak Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuk Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 7 saatlik çalışmalar sonucunda üçüncü kişi sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Konya'da çöken binanın enkazından 1 kişiye daha sağ olarak ulaşıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucu üçüncü kişi de sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
img

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
img

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt: İstifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.