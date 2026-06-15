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Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 1'i ağır, 5 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de dahil oldu: 1'i ağır, 5 yaralı
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Konya'da çocuklar arasında başlayan ve ailelerin de karıştığı komşu kavgasında 2 kişi bıçakla, 3 kişi sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

KONYA'da çocuklar arasında çıkan ve aile fertlerinin de karıştığı komşu kavgasında 2 kişi bıçakla, 3 kişi de aldığı sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarından merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak'ta meydana geldi. Kaya ve Şut ailelerinin çocukları arasında sokakta çıkan kavgaya, büyükleri de dahil oldu. Kavgada Fesih Kaya, İlhan Şut ile Ersin Şut'u bıçakla yaraladı. Nimet Şut ile Şakir Kaya ve Hikmet Kaya da sopa, tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İlhan Şut'un durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olaya karışan Fesih Kaya, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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