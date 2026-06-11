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Konya'da cipin çarptığı Ayşenur hayatını kaybetti

Konya'da cipin çarptığı Ayşenur hayatını kaybetti
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Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur Can'a cip çarptı. Can hayatını kaybederken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konya'da yolun karşısına geçerken cipin çarptığı Ayşenur Can'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Ramazan O. (23) idaresindeki 42 BFH 622 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen Can'a, çarparak sürüklediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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