Konya'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde Yediler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ve bıçaklar kullanıldı. Olayda biri silahla, biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis zanlıları arama çalışması yapıyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Yediler Mahallesi Kırbaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar ve bıçaklar kullanıldı.

Olayda biri silahla, biri bıçakla olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken polisin zanlıları arama çalışması sürüyor.