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Konya'da eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

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Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla ağır yaralanan kadın, bir haftalık tedavi sürecinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise kaçarken polise yakalanacağını anlayınca intihar girişiminde bulunmuş ve olayda ölmüştü.

Konya'nın Karatay ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla ağır yaraladığı kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Emirgazi Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi A.S'nin (64) silahlı saldırısına uğrayan Y.S. (50), bir haftadır tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hilal Caddesi'ndeki evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Y.S'yi 5 Haziran'da tabancayla ağır yaralayan A.S, Konya-Aksaray kara yolunda otomobiliyle kaçarken polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Savaş Güler
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