Konya'da Boş Arazide Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Kulu ilçesinde boş arazide meydana gelen otomobil yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin sahibi R.D.'nin aracı sabah saatlerinde çalıntı olarak bildirdiği öğrenildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde boş arazide yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağılbaşı Mahallesi'nde boş arazide bir otomobilin yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin sahibi R.D'nin aracı için sabah çalıntı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel