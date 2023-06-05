Konya'da Bisikletli Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan Aşır Güneş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve ayağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde Aşır Güneş (61), bisikletiyle giderken motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısında ayağından yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Aşır Güneş'e, bisikletiyle seyir halindeyken yanına motosikletle yaklaşan kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Mermilerden 2'si Güneş'in ayağına isabet etti. Yaralanan Güneş, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güneş, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.