Konya'da Bisikletli Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan Aşır Güneş, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı ve ayağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.