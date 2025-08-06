Konya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Konya'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis kaçan iki şüpheliyi arıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde bıçaklı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Cafer Baran Caddesi Fatih Ayhan Sokak'ta kaldırımda yürüyen Rojhat A. (32) ile Ferhat T, otomobilden inen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Rojhat A, ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Polis, olayın ardından otomobille kaçtıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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