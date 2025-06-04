Konya'da Bıçakla Kendine Zarar Veren Baba Evinin Yangınına Neden Oldu

Konya'da Bıçakla Kendine Zarar Veren Baba Evinin Yangınına Neden Oldu
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Eşinden ayrı yaşayan Abdullah G., devlet koruması altındaki çocuğunun geri verilmemesi nedeniyle boğazına bıçak dayayıp evini ateşe verdi. İtfaiye ve özel harekat ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdullah G. hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da eşinden ayrı yaşayan Abdullah G., devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesi nedeniyle, boğazına bıçak dayayıp, evini ateşe verdi. Abdullah G., özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler nedeniyle yaralanan Abdullah G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin ateşe verdiği ve patlamanın da meydana geldiği evdeki yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Değirmen Sokaktaki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Abdullah G., bir süre önce devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesine tepki gösterdi. Boğazına bıçak dayayan Abdullah G., evini de ateşe verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polise kapıyı açmayan Abdullah G., kendisini öldüreceğini söyledi. Patlama sesinin de duyulduğu evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin, pencereden yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Abdullah G.'nin, ikna edilmesi için ayrı yaşadığı eşi olay yerine çağrıldı. Abdullah G., eşinin çabalarına rağmen ikna edilemedi. Bu sırada adrese özel harekat ekipleri çağrıldı. Apartmanda oturanlar da tahliye edildi. Özel harekat ekiplerinin geldiğini gören Abdullah G., bu kez binanın çatısına çıktı. Etrafa kiremit atan Abdullah G., dalgınlığından yararlanan ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Vücudunun çeşitli yerlerine kesikler nedeniyle yaralar oluşan Abdullah G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah G.'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi. Abdullah G.'nin ateşe verdiği eve de birkaç ay önce taşındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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