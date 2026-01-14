Haberler

Konya'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası"nda etkinlik gerçekleştirildi

Konya'da "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" kapsamında yürüyüş ve golbol müsabakası düzenlendi.

Konya Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli bireyler ve aileleri Sarraflar Çarşısı'nda bir araya geldi.

Ellerindeki beyaz bastonlarla yürüyüş yapan katılımcılar, farkındalık mesajı verdi.

Yürüyüşün ardından Şehit Rıdvan Adam Spor Salonu'nda, görme engelliler ile protokol üyeleri ve diğer katılımcılarla golbol müsabakası düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, "beyaz baston"un görme engelli bireyler için simgesel önemine değindi.

Sevgi ve empatiyle hareket edildiğinde her türlü engelin aşılabileceğini belirten Topal, tüm görme engelli bireylere huzurlu bir gelecek diledi.

Etkinlik, spor müsabakasının ardından katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

