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Konya'da başörtülü kadına hakaret edip saldıran şüpheli tutuklandı

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Konya'da bebek arabasıyla parkta yürüyen başörtülü kadına hakaret ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'da bebek arabasıyla parkta yürüyen başörtülü kadına hakaret ettiği ve fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca parkta yürüyen başörtülü A.A'ya 28 Temmuz'da hakaret edildiği ve fiziksel saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan R.B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu şüpheli kadın, cumhuriyet savcılığında ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "kadına karşı kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "kadına karşı kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilen zanlı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan da yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA
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