Konya Kapalı Havzası, yıllık yağış miktarını ilk 4 ayda yakaladı

KONYA'da kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Altınapa Barajı'nda 1,5 milyon metreküpe kadar düşen su seviyesi, son yağışlarla 16,6 milyon metreküpe kadar yükseldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, Konya Kapalı Havzası'nın yıllık yağış miktarını ilk 4 ayda yakaladığını belirterek, "Bu güzel, sevindirici bir durum. Bizim yer altı suyumuzun korunması, muhafazası adına güzel bir sonuç olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Konya, son yıllarda iklim değişikliğinin en fazla etkisinin görüldüğü şehirlerin başında yer alıyor. Bu nedenle de kente içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan 36 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nın su seviyesi, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) verilerine göre; geçen 28 Kasım'da 1,5 milyon metreküpe kadar düştü, 8 Mayıs itibarıyla bu rakam 16,6 milyon metreküpe yükseldi.

'GEÇEN YIL İÇME SUYU BULMAKTA ZORLANDIK'

Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, yağışların, baraj ve göllerdeki su seviyesini artırdığını ancak yer altı suyuna etkisinin olmadığını kaydetti. Arslan, "Şu anki yağışlardan gayet memnunuz. Baktığımız zaman 2025 yılı çok kurak geçmişti. Konya Kapalı Havzası'nın yıllık yağış ortalaması 400 milimetre iken, 2025 yılında ortalama yıl boyunca 167 milimetrelik bir yağış aldık. Bu da neredeyse toplam yağışın yarısından daha az miktarına denk geliyor. Bunun sonucunda da tarımsal faaliyetlerde istenilen suya, yüzey sularına erişememiştik. Aşırı bir yer altı suyu kullanımı olmuştu. Barajlarımız tamamen boşalmıştı. Neredeyse içme suyu bulmakta bile zorlandık. Bununla ilgili olarak da yine Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Konya'da ciddi çalışmalar yaparak içme suyu sıkıntısını geçen yıl bertaraf etti" dedi.

'İLK ORTALAMASINI İLK 4 AYDA TAMAMLADIK'

Arslan, bu yıl ilk 4 ayda gerçekleşen yağışların, iyi bir seviyede olduğunu belirterek, "Bu yıl da susuzluk ve kuraklık kaygımız vardı. Barajlarımız boş bir şekilde yüzde 3, yüzde 5 doluluk oranlarıyla kış ayına girmiştik; ama 2026 yılı itibarıyla güzel yağış almaya başladık. Konya Kapalı Havza'mıza baktığımız zaman ilk 3 ayın sonundaki verilere göre toplam 250 milimetrenin üzerinde bir yağış aldı. Nisan ayındaki yağışlarla birlikte tahmin edilen yaklaşık 400 milimetreye yakın, yıl ortalamasını ilk 4 ayda tamamlamış durumdayız. Bu güzel, sevindirici bir durum. Bizim yer altı suyumuzun korunması, muhafazası adına güzel bir sonuç olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı